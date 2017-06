Next Cayman Islands Governor named

From The Cayman Islands Governor’s Office

Mr Anwar Choudhury has been appointed Governor of the Cayman Islands in succession to Mrs Helen Kilpatrick CB.  Mr Choudhury will take up his appointment in March 2018.

CURRICULUM VITAE

Full name:                               Anwar Bokth Choudhury

Married to:                               Momina Choudhury

Children:                                  Three

2013 – present¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Lima, Her Majesty’s Ambassador

2012 Р2013                            FCO, Director, Diplomatic Excellence

2008 Р2011                            FCO, Director, International Institutions

2004 Р2008                            Dhaka, British High Commissioner

2000 Р2004                            Cabinet Office, Director, E-Government

1995 Р1999                            Ministry of Defence, Assistant Director

1993 Р1995                            Royal Air Force, Strategist

1986 Р1992                            Siemens Plessey plc, Consultant